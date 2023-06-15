В аннексированном Крыму заявили, что отбили ночную атаку девяти беспилотников
Источник: Сергей Аксенов
Девять беспилотников были обнаружены над территорией Крыма в ночь на 15 июня, заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
По его данным, шесть дронов были сбиты силами ПВО, еще три заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.
Один беспилотник взорвался в Красногвардейском районе в селе Докучаево. В результате в нескольких домах были выбиты стекла. Пострадавших нет.
На фоне российского вторжения в Украину Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Украинские власти как правило это никак не комментируют.