Германия решила приобрести израильский противоракетный комплекс «Хец-3»

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение первого транша в размере 560 миллионов евро на покупку израильского противоракетного комплекса «Хец-3» (также известный как Arrow-3), предназначенного для перехвата баллистических ракет, в том числе за пределами атмосферы.

Общие расходы Германии на «Хец-3», совместную разработку Israel Aircraft Industries и американской Boeing, пишет Politico, могут достигнуть 4 миллиардов евро.

Помимо этого бюджетный комитет одобрил приобретение еще шести зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, которые производят в Германии. IRIS-T SLM предназначен, в числе прочего, для перехвата крылатых ракет. На шесть таких ЗРК планируется потратить около 950 миллионов евро.

Как заявила изданию депутат Карстен Кляйн, покупка SLM IRIS-T и «Хец-3» поможет «создать защитный зонтик над Германией».

Власти Германии 14 июня представили первую в истории Стратегию национальной безопасности. Работу над ней была начата еще в 2021 году, но ее значительно ускорили после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В стратегии, помимо прочего, прописано, что Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП.