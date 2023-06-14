Германия впервые в своей истории разработала Стратегию национальной безопасности. Она предусматривает повышение военных расходов

Власти Германии 14 июня представили первую в истории Стратегию национальной безопасности. О планах разработать такой документ, пишет Deutsche Welle, было объявлено еще в конце 2021 года, однако после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину работа над Стратегией нацбезопасности была ускорена.

Документ, в котором почти 40 страниц, предполагает укрепление безопасности страны по трем главным направлениям: обороноспособность, жизнестойкость и устойчивость. Она охватывает как угрозы, связанные с военными действиями (например, оборонный бюджет Германии планируют довести до 2% ВВП), так и угрозы в других сферах, например, связанные с кибербезопасностью, глобальным изменением климата и энергобезопасностью (отдельно отмечено прекращение работы «Северного потока»).

Китай в стратегии назван партнером, конкурентом и системным соперником Германии, а Россия — «самой серьезной угрозой миру и безопасности в евро-атлантическом пространстве» (цитаты по ТАСС).

«Главная задача нашей политики безопасности - гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер для выполнения его основной миссии — обороны страны и альянса», — заявило правительство Германии, представляя Стратегию.

Документ в ближайшее время будет внесен в парламент для одобрения.

Как отмечает Deutsche Welle сроки представления Стратегии национальной безопасности неоднократно сдвигались. Так, предполагалось, что документ обнародуют еще в феврале 2023 года на Мюнхенской конференции. В частности, участникам правящей коалиции не удавалось договориться о том, прописывать ли в документе расходы на оборону в размере 2% ВВП, а также разрешать проводить ответные атаки на хакеров.

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