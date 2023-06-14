У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами из Северной Африки. Погибли больше 70 человек

В ночь на 14 июня у берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами из Северной Африки. Погибли не менее 78 человек, сообщает греческий телеканал ERT.

Больше 100 человек удалось спасти. Сколько всего людей было на борту, неизвестно. Международная организация по миграции сообщает, что их могло быть больше 400. Местные власти со ссылкой на выживших говорят, что на борту могли находиться около 700 человек.

Лодка отправилось из Ливии в Италию, предположительно, 10 июня. Она перевернулась в международных водах недалеко от города Пилос. Власти считают, что причиной произошедшего могла стать перегруженность судна.

В районе крушения проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера береговой охраны и экстренных служб, военный фрегат, вертолет ВВС, беспилотник и частные суда.

Греция и Италия — главные направления для мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страны Евросоюза. Многие из них пересекают Средиземное море на переполненных судах без средств безопасности.

В феврале 2023 года у берегов Италии разбилось судно, перевозившее мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана. Тогда погибли не менее 40 человек.

По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести почти 27 тысяч человек.