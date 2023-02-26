У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. 40 человек погибли

Судно, перевозившее мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, разбилось у берегов Италии. В настоящее время спецслужбы обнаружили тела по меньшей мере 40 человек, сообщает La Repubblica.

По данным издания, кораблекрушение произошло в регионе Калабрия на юге Италии. На борту судна, по словам очевидцев, находились около 250 человек. 80 из них выжили, 21 человек был госпитализирован. Экстренные службы продолжают поиски.

О произошедшем также пишет агентство ANSA, уточняя, что лодка, на которой мигранты достигли итальянского берега, разломилась надвое. По данным агентства, среди погибших много детей и женщин.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила свое глубочайшее сожаление по поводу произошедшего, назвав преступлением тот факт, что на 20-метровой лодке находилось около 200 человек. «Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену „билета“, оплаченного ими в ложной перспективе безопасного путешествия», — сказала она.

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Италия является одним из главных направлений нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться до европейской страны на кораблях или лодках, однако нередко гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести 25 882 человека. В 2022 году число погибших и пропавших без вести достигло почти двух с половиной тысяч человек.