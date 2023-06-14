Рэперу Scally Milano назначили административный штраф по статье о «дискредитации» армии. В суде заявили, что он «скандировал нехорошее»

Ленинградский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano ( ) на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В сообщении сказано, что административный протокол на Scally Milano составили из-за видеозаписи с концерта, на котором «исполнитель Дмитриев, находясь на сцене, в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация».

В суде отметили, что запись с концерта появилась в телеграме 22 апреля 2022 года. «Медиазона» утверждает, что речь идет о выступлении, на котором Scally Milano скандировал фразу «Нахуй войну!». Видео с этого концерта опубликовала в телеграме глава Екатерина Мизулина, которая заявила, что рэпер выступает «против ».

Внимание. В опубликованном ролике есть нецензурная брань.

Мизулина распространила видео с выступлением Scally Milano в день его другого концерта, который сорвала полиция Петербурга. Как сообщала «Фонтанка», полицейские выявили на концерте шесть подростков в состоянии опьянения и завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.

На фоне кампании Лиги безопасного интернета, развернутой против Scally Milano, рэпер записал обращение Екатерине Мизулиной, в котором объявил, что намерен «изменить вектор своего творчества» и удалить со стримингов песни, нарушающие закон. Мизулина в ответ попросила полицию «быть снисходительнее» к артисту.

Говорим о цензуре в музыке — в подкасте «Что случилось»

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