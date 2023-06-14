Госдума приняла поправки о штрафах за нарушение режима военного положения

Госдума России приняла во втором чтении поправки, вводящие административную ответственность за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, в Кодексе об административных правонарушениях в статье 20.51 появятся пункты, предусматривающие штрафы за нарушение режима военного положения для граждан в размере от 500 до 1000 рублей, а для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей. В обоих случаях возможен административный арест на срок до 30 суток.

Также в документе прописана возможность конфискации транспортного средства на тот случай, если нарушение было совершено с его использованием.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, не имеющего отношения к войне — это законопроект об уточнении порядка задержания автотранспортных средств. Он был внесен в Госдуму в октябре 2021 года.

Военное положение введено в аннексированных Россией ДНР и ЛНР, а также на части территорий Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем российской армии.

В конце мая в России приняли другой закон, который также предусматривает 30 суток ареста за нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента на территории, где действует режим военного положения. Кроме того, в законе также прописана возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено».

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