Назначенные Россией администрации аннексированных территорий Украины попросили ЦИК РФ провести осенью выборы

Назначенные Россией руководители аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины предложили Центральной избирательной комиссии РФ организовать на этих территориях выборы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

Когда именно представители аннексированных регионов обратились в комиссию, неизвестно, «Коммерсант» отмечает, что это произошло не позднее 12 июня. По словам одного из собеседников газеты, ЦИК ответит на обращения после того, как проведет консультации с Минобороны РФ (по закону на это отводят пять дней).

Эксперты прокремлевского проекта «Независимый общественный мониторинг» заявили, что все пять парламентских партий России уже объявили, что собираются участвовать в региональных и муниципальных кампаниях на аннексированных территориях.

В октябре 2022 года вскоре после аннексии четырех областей Украины президент РФ Владимир Путин ввел на их территории военное положение. В мае Госдума приняла поправки, разрешив проводить выборы на территориях, где действует военное положение.

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