«Два всегда лучше, чем один». Глава Сбербанка заявил, что в России обсуждается возможность создания альтернативы Национальной системе платежных карт

Герман Греф, возглавляющий Сбербанк, сообщил РБК, что участники российского финансового рынка обсуждают возможность создания альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК).

НСПК была оператором карты «Мир», а после ухода из России после начала войны Visa и Mastercard, через нее стали проходить и операции по картам этих платежных систем, выпущенных российскими банками.

«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — заявил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что пока конкретных планов создания альтернативы НСПК нет, такая возможность лишь обсуждается.

Возможны, сказал Греф, два варианта развития событий: «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».

При этом Греф отметил, что альтернативная платежная система, если и будет создана, то не в рамках Сбербанка. «Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства», — заявил он.

Работа над созданием Национальной системы платежных карт была резко ускорена после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, а страны Запада ввели в отношении нее санкции. НСПК должна была обеспечить работу карт на территории России даже в случае отключения международных платежных систем — через нее идут все транзакции по картам внутри страны.

Карту «Мир», оператором которой является НСПК, выпускают с 2015 года. Именно на «Мир» в России перечисляют зарплаты сотрудников бюджетных организаций, стипендии и социальны пособия.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Visa и Mastercard ушли с российского рынка и НСПК фактически стала монополистом — кроме нее в России работает лишь китайская UnionPay.

В августе 2022 года РБК со ссылкой на источники сообщало, что НСПК перестала платить банкам за продвижение карт «Мир», указав, что на рынке больше нет конкуренции.

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