РБК: оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение, поскольку в России нет конкуренции

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Национальная система платежных карт (НСПК) сократила маркетинговый бюджет, выделявшийся российским банкам на совместное продвижение карт «Мир». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова четырех источников в кредитных организациях.

НСПК отказался платить банкам после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Один из собеседников издания сказал, что представители НСПК «открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции». Расходы на продвижение будут нести сами банки.

Представитель НСПК сообщил РБК, что платежная система пересмотрела подход к маркетинговым и стимулирующим программам для держателей карт «Мир» после того, как ситуация на рынке изменилась. «НСПК не только не сократила, но увеличила объем вложений в развитие тех возможностей, которые предоставляют российские платежные инструменты жителям страны», — сказал он.

В марте из-за российского вторжения в Украину международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что уйдут из России. После этого в России остались работать только «Мир», а также карты китайской UnionPay, представленные в небольшой части банков. Уже весной российские банки заметили, что спрос на карты «Мир» вырос.