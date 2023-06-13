Петербургская художница Елена Осипова 12 июня — в День России — вышла с пикетом на Невский проспект. Об этом сообщает издание MR7.

77-летняя Осипова вышла с баннером с надписью «России нужна реабилитация после тяжелой болезни». Как уточняет MR7, художницу не задерживали.

В начале мая Елену Осипову госпитализировали в Мариинскую больницу. Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский сообщил, что у нее был инсульт.

«Мы очень переживаем за нее, потому что Елену Андреевну выписали из больницы после инсульта всего две недели назад. И как сказали ее близкие, она первый раз вышла из дома после болезни», — написал Вишневский в своем телеграм-канале, комментируя акцию Осиповой в День России.

Елена Осипова на протяжении 20 лет протестует против российских властей, ее называют «совестью Петербурга». После начала полномасштабного вторжения России в Украину Осипова выходит на центральные улицы города с антивоенными плакатами. Художницу несколько раз задерживали.

В конце января в петербургском офисе «Яблока» открылась выставка картин Осиповой. Вскоре полиция их изъяла и отправила на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках проверки по уголовной статье о «фейках» про российскую армию. В мае стало известно, что проверкой картин занимается Следственный комитет по Петербургу. О ее результатах не сообщалось.

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