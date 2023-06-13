Helsingin Sanomat подтвердила потерю украинскими войсками в боях трех из шести танков Leopard 2R, переданных Финляндией

В ходе контрнаступления ВСУ потеряли как минимум три танка Leopard 2R, переданные им Финляндией, пишет издание Helsingin Sanomat.

Всего Финляндия передала Украине шесть танков Leopard 2R — все, стоявшие у нее на вооружении. У финских вооруженных сил такие танки были в модификации с противоминным тралом. Именно три таких разбитых танка изображены на фотографии из зоны боев, появившейся в телеграм-каналах, сообщил фактчекер издания Джон Хелин.

Снимки, как сообщается были сделаны в Запорожской области. Хелин считает, что эта информация соответствует действительности, пишет Helsingin Sanomat.

Минобороны РФ 6 июня первый раз объявило об уничтоженных в Украине танках Leopard. Военное ведомство заявляло, что на Южнодонецком направлении уничтожены восемь таких танков.

В общей сложности Германия и другие страны — союзницы Украины договорились, по данным Bloomberg, передать ВСУ 112 новейших танков Leopard 2 немецкого производства, которые стоят у них на вооружении.

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