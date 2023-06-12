МВД Беларуси объявило «экстремистским формированием» издание «Зеркало», основанное бывшими сотрудниками Tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси признало издание «Зеркало» «экстремистским формированием». Как сообщает само издание, решение было принято 9 июня, в соответствующем реестре информация появилась 12 июня.

В перечень попали сайт «Зеркала», все соцсети, а также логотип «в виде формализованного изображения белого голубя, держащего ветку, на красном фоне».

Согласно сообщению МВД, группа граждан, объединенных под названием «Зеркало», «осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов».

В телеграм-канале, связанном с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси, говорится, что «Зеркало» признано «экстремистским формированием» за «публичные призывы к санкциям, дискредитацию и оскорбление должностных лиц, организацию деятельности по подготовке к совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».

«Режим дает нам новые статусы, грозит сроками журналистам и аудитории. И все это для того, чтобы мы с вами потеряли друг друга: вы перестали читать и смотреть настоящие новости, а мы отчаялись и ушли из профессии, ведь работать нам будто бы не для кого. <…> Но мы знаем, что этого не будет. Потому что вы, каждый читатель и зритель „Зеркала“, — очень смелые люди. Несмотря на страх, боль, усталость — вы продолжаете читать и смотреть нас на разных платформах. Потому что вы не хотите, чтобы наша страна погрузилась в абсолютную темноту, вы не хотите, чтобы ложь стала истиной», — говорится в обращении «Зеркала» к читателям.

«Зеркало» — проект бывших сотрудников издания Tut.by, уехавших из Беларуси. В декабре 2020 года суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ. Власти Беларуси утверждали, что сайт распространял «недостоверную информацию» о президентских выборах 2020 года, результаты которых вызвали массовые протесты в стране.

Весной 2021 года в отношении сотрудников Tut.by возбудили уголовное дело. Тогда же власти заблокировали сайт издания. На тот момент Tut.by был одним из самых посещаемых сайтов Беларуси.

17 марта 2023 года суд в Минске приговорил главного редактора Tut.by Марину Золотову и генерального директора Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Их признали виновными в разжигании вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

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