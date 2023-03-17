Руководителей главного независимого сайта Беларуси Tut.by посадили на огромные сроки. Марина Золотова и Людмила Чекина получили по 12 лет колонии

Людмила Чекина и Марина Золотова в суде. Январь 2023 года БЕЛТА

Городской суд Минска огласил приговор по делу об уклонении от уплаты налогов, возбужденному в отношении бывших сотрудников ООО «Тут бай медиа». Эта компания с 2000 года выпускала крупнейшее независимое издание Беларуси — сайт Tut.by.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили пять человек. Двое находятся под стражей: главный редактор Tut.by Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина. Еще три фигуранта — редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко — были отпущены из СИЗО под личное поручительство. Их объявили в розыск после того, как они не явились на судебное заседание. Их дело выделено в отдельное производство.

Дело Марины Золотовой и Людмилы Чекиной рассматривалось судом в закрытом режиме с 9 января. Суд назначил обвиняемым по 12 лет колонии общего режима. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов, а также разжигании вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

КГБ Беларуси включил Золотову и Чекину в список «лиц, причастных к террористической деятельности». Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Накануне приговора в эфире телеканала «Беларусь 1» вышел фильм пропагандистки Ксении Лебедевой, в котором обещали рассказать подробности дела Tut.by. В итоге в фильме не содержалось конкретных обвинений, журналистов издания в числе прочего называли виновными в «девальвациях в Беларуси», «украинском Евромайдане» и даже «людском возмущении действиями властей в связи с ковидом».

Уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by возбудили весной 2021 года. 18 мая власти Беларуси заблокировали сайт издания, поскольку на нем якобы были обнаружены «многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». В тот же день в редакции Tut.by, ее региональных офисах, а также связанных компаниях прошли массовые обыски.

Комитет государственного контроля Беларуси обвинил ООО «Тут бай медиа» в том, что компания, являясь резидентом , получала налоговые льготы, на которые не имела права. В результате этого, по версии обвинения, в бюджет республики с 2019 по 2021 год было недоплачено налогов на сумму более трех миллионов белорусских рублей (более 90 миллионов рублей, или более одного миллиона евро).

В общей сложности в рамках расследования были задержаны 14 человек. К моменту передачи дела в суд Генпрокуратура Беларуси заявила, что девять фигурантов дела признали вину, возместили ущерб и подали ходатайства об освобождении от уголовной ответственности.

В декабре 2020 года суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ. В иске, поданном Министерством информации Беларуси, утверждалось, что сайт распространял «недостоверную информацию» о президентских выборах 2020 года, результаты которых вызвали массовые протесты в стране.

На момент блокировки Tut.by был одним из самых посещаемых сайтов страны, по данным на апрель 2021-го, портал охватывал 63% белорусской аудитории интернета. После разгрома издания бывшие члены команды Tut.by, уехавшие из страны, запустили новое медиа Zerkalo.io. В 2022 году белорусские власти объявили ООО «Тут бай медиа» «экстремистской организацией». Сайт Zerkalo.io также объявлен «экстремистским» и заблокирован в Беларуси.

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