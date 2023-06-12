Минобороны России и отряд специального назначения «Ахмат» подписали контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне «спецоперации». Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

Контракт подписали заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. В сообщении Минобороны говорится, что контракт определяет «правовое регулирование и деятельность» подразделения «Ахмат», а также распространение на добровольцев и членов их семей «установленных государством мер социальной защиты и поддержки».

«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил Алексей Ким.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, участвовавший в подписании контракта, сказал, что «данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Минобороны».

10 июня замминистра обороны Николай Панков сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому, все российские добровольческие отряды до 1 июля заключат контракты с ведомством. По словам Панкова, это решение позволит придать таким формированиям необходимый правовой статус.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК не будет подписывать контракт с Минобороны, так как приказы Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих.