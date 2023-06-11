ВСУ утверждают, что российские военные взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области

Российские военные взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы, которая протекает по территории Донецкой области. Из-за взрыва оба берега реки затопило, сообщил «Украинской правде» представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Река Мокрые Ялы протекает в том числе через село Благодатное, об освобождении которого украинские военные заявили 11 июня.

Представитель сил обороны Таврического направления заявил, что российские войска ждут прорыва ВСУ, и взрывают гидросооружения, чтобы замедлить украинское продвижение.

«Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области… Они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны», — сказал Шершень.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

В Херсонской области 6 июня началось затопление на правом и левом берегах Днепра после того, как плотина Каховской ГЭС получила повреждения. Киев заявил, что российские военные взорвали станцию изнутри. Российские власти утверждают, что причиной разрушения плотины стала «украинская диверсия». Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине ГЭС перед ее разрушением.

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