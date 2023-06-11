Российские войска нанесли по Украине удар дронами-камикадзе. Шесть беспилотников были сбиты, три здания сгорели
В ночь на 11 июня российские военные атаковали прифронтовые районы Харьковской и Сумской областей дронами-камикадзе Shahed-136/131, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ведомства, шесть беспилотников были сбиты силами ПВО в зоне ответственности воздушного командования «Восток». Сколько всего было дронов, не уточняется.
В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по гражданскому предприятию в Богодуховском районе, в результате чего на территории предприятия начался пожар.
В Сумской области беспилотники атаковали город Белополье, пишет областная администрация. По данным местных властей, дроны поразили административное здание, учебное заведение и производственные помещения. В свою очередь прокуратура области сообщила, что в результате атаки начался пожар, уничтоживший три здания. Кроме того, был поврежден многоэтажный дом.