Власти РФ решили создать единое информационное пространство на захваченных территориях Украины, чтобы продвигать «повестку созидания»

На территории аннексированных Россией частей Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, ведется работа по «переформатированию информационного пространства», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в назначенных РФ администрациях.

По словам одного из собеседников издания, на каждой из этих территорий, которые власти РФ считают «новыми регионами», планируется создать свой «канал проверенной верифицированной информации».

Предпосылки для систематизации работы, пишут «Ведомости», уже существуют, на всех территориях созданы информационные агентства.

Собеседники издания заявили, что создание единого информационного пространства, в числе прочего, направлено на то, чтобы начать активнее работать с «социально-экономической повесткой» и «повесткой созидания».

Консультировать информагентства будут федеральные журналисты. Среди них источники «Ведомостей» называют, в частности, Лану Самарину, которая до недавнего времени работала первым заместителем главного редактора ТАСС, а до этого возглавляла пресс-службу Минфина.

Как отмечают опрошенные изданием российские эксперты, пока основными источниками информации в аннексированных частях Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР являются медийные персоны, частные СМИ, крупные телеграм-каналы — их и хотят заменить информагентствами, ведущими «скоординированную политику».

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