В Белгороде беспилотник упал на офисное здание. В Курске дрон разбился в районе нефтебазы

Беспилотник упал на крышу офисного здания в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон не сдетонировал, но загорелся при падении. «Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — сказал Гладков. По его словам, никто не пострадал.

В Курске утром 9 июня беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — сказал губернатор. Других подробностей он не привел.

Утром 9 июня беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. Следственный комитет России расследует случившееся по статье о теракте.

Белгородская, Курская и другие области России, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются ударам дронов. Российские власти обвиняют в них ВСУ или связанных с ними людей. Украина последовательно отрицает свою причастность к ударам дронов, заявляя, что защищает свою территорию и не нападает на чужие.

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