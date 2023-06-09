В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Пострадали три человека

В Воронеже, по предварительным данным, в один из многоэтажных жилых домов врезался беспилотник, несший взрывчатку. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, на улице Белинского «упал БПЛА».

Обновление. По данным Гусева, в результате произошедшего были ранены три человека — их «посекло осколками стекла». Пострадавшие от госпитализации отказались.

Жители города утром 9 июня сообщили о звуке взрыва. Позднее появились фотографии поврежденного жилого дома, их, в частности, опубликовали Baza и 112.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что беспилотник был сбит и после этого врезался в дом. Baza, в свою очередь, публикует видео, на котором показано, как дрон теряет высоту и врезается в дом.

30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. В Москве дроны врезались в жилые дома на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте, еще один беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новой Москве. О пострадавших жителях не сообщалось.

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