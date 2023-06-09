Российские войска нанесли по Украине удар дронами и ракетами. В Житомирской области разрушены жилые дома

Вооруженные силы РФ в ночь на 9 июня атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Как объявило командование Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 16 беспилотников «Шахед» и шесть крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95. Десять дронов и четыре ракеты удалось сбить.

Воздушная тревога в ночь на 9 июня была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе в Киевской области и Киеве, пишет УНИАН. Сообщения о взрывах поступали из Ровенской и Житомирской областей. В Житомирской области в Звягельской общине повреждены жилые дома, известно об одном погибшем жителе и трех пострадавших, сообщил глава Житомирской области Виталий Бунечко.