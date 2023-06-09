Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС, по заявлениям России и Украины, погибли не менее 13 человек

По последним данным, по меньшей мере 13 человек погибли из-за затопления, вызванного плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

По официальным данным МВД Украины, в Херсонской области погибли четыре человека, 13 человек пропали без вести, 11 человек получили ранения из-за обстрела во время эвакуации. В соседней Николаевской области, по данным украинских властей, погиб один человек.

Назначенный Россией «глава» аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на оккупированном левом берегу Днепра из-за затопления погибли восемь человек.

Законный украинский глава Алешек в Херсонской области Евгений Рыщук сообщил 8 июня, что в городе, занятом российскими силами, погибли девять человек. Волонтеры говорили, что погибших может быть больше. Россия это не комментировала. Неясно, учитывают ли стороны данные об Алешках в сообщениях о погибших.

По состоянию на 12:00 9 июня, по данным МВД Украины, в Херсонской области на четвертый день ликвидации последствий прорыва плотины Каховской ГЭС подтопленными остаются 48 городов и сел. Из них 34 населенных пункта (3625 домов) находятся на территории, подконтрольной Украине, еще 14 — на территории, подконтрольной российским властям. «Глава» аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что под водой остаются 22 273 дома в 17 населенных пунктах.

Из зоны затопления в Херсонской области, по сообщению украинской стороны, эвакуировали 2412 человек, в Николаевской области, где подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек. По оценке «властей» аннексированной части Херсонской области, с затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, в том числе 243 ребенка.

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