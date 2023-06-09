Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах, найденных в его резиденции

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе 2022 года. Об этом сообщил сам бывший президент.

В 2021 году Национальный архив США попросил Трампа вернуть забранные из Белого дома документы — связанные с работой президентов материалы считаются собственностью государства. В январе 2022 года 15 ящиков с бумагами были возвращены государству. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента. Засекреченные документы были обнаружены и у других американских политиков. Республиканец Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при Трампе и нынешний президент, демократ Джо Байден (увезенные им материалы касались его работы вице-президентом при Бараке Обаме) вернули все документы по требованию Национального архива. На прошлой неделе расследование, возбужденное из-за документов, найденных у Пенса, было прекращено.

Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда он формально должен будет сдаться полиции в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.

The New York Times, ссылаясь на два источника, пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит.

В своем заявлении Трамп назвал себя невиновным, и написал, что считает этот день «темным» для США. Представители прокуратуры и Белого дома заявили, что не будут комментировать решение Смита до публикации обвинений.

Это уже второе уголовное дело против Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Суд над ним начнется в марте 2024 года.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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