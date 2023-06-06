В Украине говорят, что разрушение Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды. Власти аннексированного полуострова утверждают, что запасов воды «более чем достаточно»

Население аннексированного Крыма может остаться без питьевой воды из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявили украинские чиновники, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким.

«Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. <…> Также подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины», — написал Ермак в серии постов в телеграме. Он считает, что российские силы разрушили ГЭС, чтобы остановить украинское контрнаступление.

О возможных проблемах с водой в Крыму также говорил назначенный РФ глава «администрации» аннексированной Владимир Леонтьев. «Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — заявил Леонтьев. Однако позже он добавил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, «а то крымчане заволновались».

В результате разрушения Каховской ГЭС есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть, сообщил, в свою очередь, глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время питьевой воды в Крыму «более чем достаточно».

«Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — говорится в сообщении Аксенова.

Каховская гидроэлектростанция работает на Днепре с 1950-х. Это шестая и сама последняя ступень каскада днепровских ГЭС. Среди прочего станция позволяет обеспечивать питание электроэнергией и орошение засушливых южных районов Украины, а также водоснабжение Крыма через Северо-Крымский канал.

Утром 6 июня стало известно, что плотина Каховской ГЭС повреждена и, как сообщается, продолжает разрушаться. Украина заявила, что станцию подорвали российские силы. «Власти» аннексированной Новой Каховки обвинили «в терроризме» Киев. По их версии, плотина разрушилась из-за ночных обстрелов со стороны Украины. В Кремле ситуацию не комментировали. Населенные пункты ниже по течению Днепра начало затапливать. Местных жителей эвакуируют.

Подробно о ситуации на Каховской ГЭС

Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео

Подробно о ситуации на Каховской ГЭС

Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео