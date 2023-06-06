«Укргидроэнерго»: Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит

Каховская гидроэлектростанция была полностью разрушена в результате подрыва машинного зала. Восстановлению станция не подлежит, сообщает пресс-служба украинской компании « ».

«По состоянию на утро 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления», — говорится в заявлении компании.

В «Укргидроэнерго» уточнили, что неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. «Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС», — пояснила пресс-служба, добавив, что сейчас пруд-охладитель станции наполнен.

Информацию о том, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, также подтвердили оккупационные власти Новой Каховки. Назначенный Россией «глава» города Владимир Леонтьев заявил, что станцию предстоит отстраивать заново. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов плотины.

Разрушена плотина Каховской ГЭС

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию

Разрушена плотина Каховской ГЭС

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию