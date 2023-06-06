Новую Каховку в аннексированной части Херсонской области затопило после разрушения ГЭС. В центре города плавают лебеди

Город Новая Каховка в аннексированной Россией части Херсонской области оказался затоплен после того, как уровень воды в Днепре поднялся из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Об этом назначенный Россией «глава» городской администрации Владимир Леонтьев заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Город затоплен» — сказал Леонтьев (цитата по ТАСС). В интервью «Коммерсант FM» он уточнил, что затоплена часть улиц города и населенных пунктов ниже по течению Днепра — в частности, это Днепряны и Корсунка.

На момент беседы с журналистами вода поднялась в реке на 10 метров, заявил Леонтьев. В худшем варианте местные «власти» ожидают, что уровень воды поднимется до 12 метров.

«Администрация» Новой Каховки рассчитывает, что в течение трех суток вода уйдет. «После этого объем работ, которые придется осуществлять, грандиозный. Сейчас около 600 домов, которые расселяются прямо в настоящий момент, которые подтапливаются», — добавил Леонтьев.

В Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Новая Каховка затоплена из-за разрушенной плотины Meduza

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