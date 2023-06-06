Новую Каховку в аннексированной части Херсонской области затопило после разрушения ГЭС. В центре города плавают лебеди
Город Новая Каховка в аннексированной Россией части Херсонской области оказался затоплен после того, как уровень воды в Днепре поднялся из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Об этом назначенный Россией «глава» городской администрации Владимир Леонтьев заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Город затоплен» — сказал Леонтьев (цитата по ТАСС). В интервью «Коммерсант FM» он уточнил, что затоплена часть улиц города и населенных пунктов ниже по течению Днепра — в частности, это Днепряны и Корсунка.
На момент беседы с журналистами вода поднялась в реке на 10 метров, заявил Леонтьев. В худшем варианте местные «власти» ожидают, что уровень воды поднимется до 12 метров.
«Администрация» Новой Каховки рассчитывает, что в течение трех суток вода уйдет. «После этого объем работ, которые придется осуществлять, грандиозный. Сейчас около 600 домов, которые расселяются прямо в настоящий момент, которые подтапливаются», — добавил Леонтьев.
В Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.