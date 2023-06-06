ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Навальному 40 тысяч евро за отказ расследовать его отравление «Новичком»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что власти РФ нарушили права политика Алексея Навального, когда отказались расследовать его отравление «Новичком».
Суд посчитал, что Россия нарушила вторую статью Конвенции о защите прав человека, охраняющую право на жизнь. Суд постановил, что власти РФ должны выплатить Навальному компенсацию в размере 40 тысяч евро.
«Заявитель жаловался на отказ российских властей возбудить уголовное дело в связи с покушением на его убийство. Он утверждал, что его отравили химическим веществом, к которому имели доступ только службы государственной безопасности, и жаловался на то, что российские власти не провели эффективного расследования», — говорится в постановлении ЕСПЧ.
Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок» в августе 2020 года. Ему стало плохо в самолете Томск — Москва 20 августа. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в клинику «Шарите» в Берлине. В сентябре правительство ФРГ объявило, что, по мнению немецких врачей, Навального отравили «Новичком».
Bellingcat и The Insider утверждали, что за отравлением Навального стоит специальная группа сотрудников ФСБ. Позже Навальный опубликовал запись разговора с одним из отравителей, который фактически сознался в содеянном.
Власти РФ отказались признавать решения Европейского суда по правам человека после того, как Россию в марте 2022 года исключили из Совета Европы. В сентябре Россия перестала быть членом Европейской конвенции по правам человека. В ЕСПЧ заявили, что Россия обязана исполнять решения суда, касающиеся любых действий, совершенных до выхода из Совета Европы — независимо от того, когда вынесены сами решения.