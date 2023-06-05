В Александринке меняют главного режиссера. На театр писали донос о «дискредитации» армии

Пост главного режиссера Александринского театра Петербурга с нового сезона займет Никита Кобелев, объявил художественный руководитель труппы Валерий Фокин.

«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль „Тварь“, который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого „Воскресение“», — заявил он в комментарии ТАСС.

Фокин назвал назначение Кобелева «очень органичным приходом» и добавил, что Николай Рощин, занимавший пост главного режиссера театра последние семь лет, продолжит работу в Александринке как штатный режиссер и сценограф.

Сам Рощин в комментарии РБК заявил, что еще не решил, принимать ли это предложение.

Издание «Ротонда» пишет, что сотрудникам театра смену главного режиссера объяснили «политической необходимостью».

В апреле и мае 2023 года Александринский театр отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак», поставленного Николаем Рощиным. Как сообщалось, один из зрителей написал заявление в полицию на главного режиссера, усмотрев в постановке признаки «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Актеры Александринки заявляли, что в ходе полицейской проверки нарушений не нашли. В пресс-службе театра замену спектакля связали с «техническими проблемами с реквизитом».