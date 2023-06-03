В Днепропетровской области под обстрел попал в жилой дом. Под завалами остаются люди

В Подгородненской общине Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого был поврежден двухэтажный жилой дом. По данным главы областной администрации Сергея Лысака, под завалами остаются люди.

Также глава администрации сообщил о шести пострадавших, включая шестилетнего мальчика. «Все госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал Лысак.

По его словам, из-за взрыва на территории общины возникли два пожара, сейчас их тушат. Также повреждено спасательное подразделение.

Обновление. Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов достали одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами еще остаются люди. По данным Лысака, в результате произошедшего пострадали 13 человек, включая трех детей. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разбора завалов, уточнив, что снаряд попал между двумя двухэтажными жилыми домами.