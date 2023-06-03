Белгородские студенты рассказали, что ночью их выселили из общежитий, чтобы заселить туда беженцев из Шебекино

В Белгороде студентов и обязали освободить комнаты в общежитиях, чтобы разместить в них эвакуированных жителей Шебекино. О произошедшем телеграм-каналам «Осторожно, новости» и «Блэтгород» рассказали сами учащиеся.

Как пишет «Осторожно, новости», студентов БелГУ в ночь на 3 июня вызвали на общее собрание, на котором поставили перед фактом, что они должны освободить свои комнаты и переселиться в другие секции общежития. По данным местного телеграм-канала «Блэтгород», учащихся БГТУ проинформировали чуть раньше — вечером 2 июня.

В свою очередь студенты БелГУ сообщили, что их переселение происходило спонтанно и неорганизованно. При этом вещи тех, кого не оказалось в городе, учащиеся были вынуждены упаковать в мусорные мешки и складировать в некую «камеру хранения». Что это за камера, они не знают. Телеграм-канал «Кровавая барыня» пишет, что речь идет о помещении в подвале.

В то же время канал «Блэтгород» утверждает, что студентам, которых коснулось переселение, предложили перебраться в «комнаты с тараканами без условий». Тем, кому такое предложение не понравилось, предложили полностью выселиться из общежития, пишет канал.

Утром 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения в студенческие общежития вузов и колледжей.

С конца мая населенные пункты Белгородской области ежедневно подвергаются обстрелам.

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