Морской порт в оккупированном Бердянске попал под обстрел

В оккупированном Бердянске под обстрел ВСУ попал морской порт. Об этом сообщил представитель подконтрольных России «властей» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, произошло три взрыва. Телеграм-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что в результате удара девять человек пострадали.

Рогов написал в своем телеграм-канале, что «информация о погибших уточняется». Он также утверждает, что обстрел Бердянска велся британскими ракетами Storm Shadow.

Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила изданию «Суспiльне», что ВСУ обстреляли российские позиции в Бердянске. Она добавила, что, по ее данным, порт покидают корабли, «недавно зашедшие для похищения украинских зерна и металла».

«Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города», — добавила она.

21 мая Рогов сообщал, что украинские силы обстреляли Бердянск британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, шесть из семи ракет были перехвачены.

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