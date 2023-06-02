Морской порт в оккупированном Бердянске попал под обстрел
В оккупированном Бердянске под обстрел ВСУ попал морской порт. Об этом сообщил представитель подконтрольных России «властей» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.
По его данным, произошло три взрыва. Телеграм-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что в результате удара девять человек пострадали.
Рогов написал в своем телеграм-канале, что «информация о погибших уточняется». Он также утверждает, что обстрел Бердянска велся британскими ракетами Storm Shadow.
Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила изданию «Суспiльне», что ВСУ обстреляли российские позиции в Бердянске. Она добавила, что, по ее данным, порт покидают корабли, «недавно зашедшие для похищения украинских зерна и металла».
«Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города», — добавила она.
21 мая Рогов сообщал, что украинские силы обстреляли Бердянск британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, шесть из семи ракет были перехвачены.