Волгоградец Игорь Паскарь получил восемь с половиной лет колонии. Он бросил бутылку с горючей жидкостью в здание ФСБ

Уроженец Волгоградской области Игорь Паскарь, который бросил бутылку с зажигательной смесью в здание краснодарского управления ФСБ, приговорен к восьми с половиной годам колонии. Приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщает проект .

Паскарь признан виновным по статьям о теракте и о вандализме по мотиву политической ненависти. По решению суда он проведет три года в тюрьме, а остальную часть срока будет отбывать в колонии строгого режима.

Игорь Паскарь 14 июня 2022 года бросил бутылку с горючей жидкостью в здание краснодарского ФСБ. В результате загорелся коврик для ног у центрального входа и стена у двери. Затем Паскарь нарисовал на лице флаг Украины и остался ждать полицейских. По этому эпизоду его обвинили в терроризме.

В августе 2022 года стало известно, что на Паскаря завели еще одно уголовное дело. Его обвинили в вандализме из-за поджога баннера с буквой Z и надписью «Своих не бросаем» в Краснодаре.

В суде Паскарь говорил, что его акция у здания ФСБ была «сугубо мирной» и «должна была показать всем противникам этой чудовищной войны, что они не одиноки, а соседям-украинцам — что не все тут зомбированные госпропагандой».

В январе 2023 года на заседании суда Паскарь рассказал о пытках. По его словам, после задержания и отказа свидетельствовать против себя его завели в один из кабинетов ФСБ, надели наручники и мешок на голову, а после начали избивать. Паскаль сообщил, что силовики вложили ему в руку гранату и сказали, что выдернут чеку, а после этого приставили пистолет к голове, пытались изнасиловать и били током, требуя назвать имена «украинских кураторов».

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