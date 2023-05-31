Суд отклонил иск москвички к полицейским, забравшим ее 10-летнюю дочь с уроков из-за аватарки со «святой Джавелиной»

Кузьминский районный суд Москвы отклонил иск местной жительницы Елены Жоликер к сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних и полиции, которые опрашивали ее 10-летнюю дочь Варвару Галкину, сообщила «ОВД-Инфо» адвокат Татьяна Соломина.

В октябре 2022 года полиция забрала пятиклассницу с уроков, после того как директор школы написала донос из-за аватарки, которую девочка использовала в чате с одноклассниками. Как сообщала «Медиазона», претензии вызвало изображение в сине-желтых цветах с надписью «Слава Украине». До этого мать пятиклассницы вызывали в школу из-за того, что девочка пропускала «патриотические» уроки «Разговоры о важном».

Школьницу опрашивали без присутствия родителей, а затем доставили в отдел полиции. Там, отмечает «ОВД-Инфо», девочке и ее маме в течение четырех часов не предоставляли возможность есть, пить и ходить в туалет, а также отказались вызвать психолога.

После опроса сотрудники полиции пришли домой к семье и, не предъявив никаких документов, изучали переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке, а также «рылись в постельном белье», рассказывала Жоликер.

Вскоре комиссия по делам несовершеннолетних поставила семью на профилактический учет, а мать пятиклассницы признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Жоликер пыталась оспорить постановку на учет в суде, но безуспешно. В итоге семья уехала из России.

Жоликер требовала признать действия полиции по отношению к ее дочери чрезмерными и незаконными, однако 29 мая суд отказался удовлетворить иск.

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