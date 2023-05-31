СК отказался возбуждать дело о похищении силовиками в Домодедово гея из Чечни Идриса Арсамикова

Управление Следственного комитета по Чечне отказалось возбуждать уголовное дело в связи с похищением Идриса Арсамикова, которого в феврале 2023 года задержали в аэропорту Домодедово и насильно вывезли в республику. Об этом сообщает «Кризисная группа СК SOS», помогающая ЛГБТ-людям, которых преследуют на Северном Кавказе.

После проверки, проведенной по заявлению адвокатов Арсамикова, следователи заявили, что молодой человек поехал в Чечню добровольно. Чеченский полицейский, задерживавший Арсамикова в Москве, якобы сказал ему, что за него беспокоится и скучает мать.

Уроженец Чечни Идрис Арсамиков в 2018 году бежал в Нидерланды из-за преследований, которым он подвергался из-за гомосексуальности. В начале 2023 года он вернулся в Чечню на похороны отца. Там, по данным правозащитников, его задержали и избили, но затем отпустили. Вечером 15 февраля он был задержан в Домодедово. Формальным поводом стал запрос властей Чечни в рамках дела о мошенничестве, возбужденного в декабре 2021 года.

Через несколько дней в соцсетях распространили видеоролик, где Арсамиков говорит, что собирается жениться и отправиться воевать в Украину. Адвокаты не могли связаться со своим подзащитным более месяца. Правозащитники полагали, что видео было записано под давлением.

В СК заявили, что Арсамиков проходит по делу о мошенничестве как свидетель и после опроса в отделении полиции его отпустили.

1 апреля «Кризисная группа СК SOS» обнаружила Арсамикова в его родовом селе, где, по заявлению правозащитников, он «находится в фактическом заключении».