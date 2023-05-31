Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров, говорится на сайте правительства.

Запрет не коснется вывоза патронов и гильз для обеспечения деятельности «вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований». Из этой формулировки следует, что вывоз боеприпасов в Украину, а также Сирию и страны Африки, где действовала ЧВК Вагнера, под запрет не подпадает, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Решение принято в целях «обеспечения защиты интересов государства». Более подробно оно не разъясняется. Вызвано ли оно нехваткой патронов, неясно. Запрет будет действовать до конца 2023 года.

В постановлении есть засекреченный пункт с пометкой «для служебного пользования».

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