Правительство запретило вывозить из России патроны и гильзы — за исключением случаев, когда они нужны армии, «другим войскам и воинским формированиям»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров, говорится на сайте правительства.
Запрет не коснется вывоза патронов и гильз для обеспечения деятельности «вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований». Из этой формулировки следует, что вывоз боеприпасов в Украину, а также Сирию и страны Африки, где действовала ЧВК Вагнера, под запрет не подпадает, отмечает «Русская служба Би-би-си».
Решение принято в целях «обеспечения защиты интересов государства». Более подробно оно не разъясняется. Вызвано ли оно нехваткой патронов, неясно. Запрет будет действовать до конца 2023 года.
В постановлении есть засекреченный пункт с пометкой «для служебного пользования».