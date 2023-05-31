Минфин внес новый законопроект о налогах для уехавших из России. С них предлагается взимать НДФЛ по ставке 13-15% и после утраты налогового резидентства

Министерство финансов внесло в Госдуму доработанный законопроект о налогообложении россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать на российские компании.

Законопроект предусматривает, что с работающих из-за границы граждан РФ российские работодатели или заказчики будут взимать налог на доход физических лиц по ставке 13% (15% при доходе более 5 миллионов рублей в год) и после того, как они утратят статус налогового резидента России.

Новые правила, если законопроект будет принят парламентом и подписан президентом, вступят в силу с 2024 года.

По действующей редакции Налогового кодекса, россияне, утратившие налоговое резидентство, должны платить НДФЛ по ставке 30%, в том числе и если работают на российские компании. Однако, если указанное в трудовом договоре место работы находится за пределами России, платить НДФЛ можно в другой стране, а иногда и вообще не платить.

После начала войны и после объявленной в России мобилизации многие россияне переехали в другие страны, но работают по-прежнему на компании из РФ. Из-за вторжения войск РФ в Украину в отношении России были введены санкции, которые, в числе прочего, сказались на пополнении бюджета, например, поступление нефтегазовых доходов отстает от графика.

Новые правила налогообложения россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, предусматривают, что налог за таких сотрудников будут платить российские работодатели в бюджет РФ и после того, как работник утратил статус налогового резидента России.

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