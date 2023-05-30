Сотрудник российского предприятия ОПК из Ростова-на-Дону арестован по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене инженера-конструктора одного из оборонно-промышленных предприятий из Ростова-на-Дону.

Как сообщает ТАСС, арестованного обвиняют в том, что он якобы передавал военной разведке Украины «данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ».

Имени арестованного ТАСС не называет. Подробности дела не раскрываются. Дела о госизмене имеют гриф «секретно».

24 мая ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в Ростове-на-Дону. Ведомство сообщало, что сотрудник предприятия ОПК с февраля по апрель 2023 года общался с «сотрудником Минобороны Украины» и якобы выполнял его задания.

С начала 2023 года количество дел о госизмене в России выросло впятеро по сравнению с предыдущим годом. По этой статье судят политиков, журналистов, ученых и тех, кого подозревают в военной помощи и денежных переводах Украине.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек