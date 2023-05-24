ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера оборонного предприятия, якобы сотрудничавшего с украинской разведкой

Инженер-конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону задержан по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, утверждает Федеральная служба безопасности РФ.

По данным спецслужбы, с февраля по апрель 2023 года россиянин переписывался в мессенджере с сотрудником ГУР, выполнял его задания и «инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ в Ростове-на-Дону.

Имя подозреваемого и прочие подробности дела из-за грифа секретности не разглашаются.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о «госизмене». По статье 275 УК задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

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