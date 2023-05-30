Футбольный клуб «Арсенал» из Лондона удалил твит с поздравлением бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днем рождения после критики со стороны пользователей.

Аршавину 29 мая исполнилось 42 года. В твиттере «Арсенала» в связи с эти появился пост с видео четырех голов россиянина, забитых в ворота «Ливерпуля» в матче 2009 года, и подписью «Желаем хорошего дня, Андрей!».

Под постом появилось большое количество негативных комментариев — от клуба требовали удалить его, указывая на то, что Аршавин поддерживает российскую армию.

Через семь часов твит был удален; никаких официальных комментариев по этому поводу клуб не делал.

Андрей Аршавин играл за «Арсенал» на протяжении пяти сезонов. Он провел за клуб 144 официальных матча и забил 31 гол.

Аршавин в октябре 2022 года на фоне мобилизации в России заявил, что в случае получения повестки в военкомат не будет от нее уклоняться. «Я знаю, что некоторые уехали, убежали. Я бегать точно не буду», — говорил футболист.

В середине мая «Барселона» подверглась критике, после того как ее игроки Серджи Роберто и Алекс Бальде передали болельщикам из России благодарность за поддержку в борьбе за титул чемпионов Испании. Клуб официально выразил сожаление в связи с тем, что «это обращение оскорбило болельщиков в Украине», и подчеркнул, что выражает поддержку украинскому народу.