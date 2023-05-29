Ведущую ютьюб-канала «Популярная политика» Ирину Аллеман не пустили в Турцию «из-за угрозы национальной безопасности». Ей закрыли въезд в страну на пять лет

Журналистку Ирину Аллеман, ведущую ютьюб-канала «Популярная политика», не пустили в Турцию.

Как сообщила 29 мая Аллеман в телеграме, на паспортном контроле в аэропорту Стамбула ей сообщили о дополнительной проверке, затем отвели к стойке полиции, а оттуда в миграционный отдел. Аллеман сообщили, что ей отказано во въезде в страну «из-за угрозы национальной безопасности». Добиться более подробного объяснения ей не удалось.

Аллеман опубликовала фото решения, датированного 25 мая, из которого следует, что въезд в Турцию ей запрещен как минимум на пять лет.

26 мая Минюст РФ объявил, что включил Ирину Аллеман в реестр «иностранных агентов».

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Аллеман, следует из ее телеграм-канала, прилетела в Турцию освещать выборы.