Ведущую ютьюб-канала «Популярная политика» Ирину Аллеман не пустили в Турцию «из-за угрозы национальной безопасности». Ей закрыли въезд в страну на пять лет
Журналистку Ирину Аллеман, ведущую ютьюб-канала «Популярная политика», не пустили в Турцию.
Как сообщила 29 мая Аллеман в телеграме, на паспортном контроле в аэропорту Стамбула ей сообщили о дополнительной проверке, затем отвели к стойке полиции, а оттуда в миграционный отдел. Аллеман сообщили, что ей отказано во въезде в страну «из-за угрозы национальной безопасности». Добиться более подробного объяснения ей не удалось.
Аллеман опубликовала фото решения, датированного 25 мая, из которого следует, что въезд в Турцию ей запрещен как минимум на пять лет.
26 мая Минюст РФ объявил, что включил Ирину Аллеман в реестр «иностранных агентов».
28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Аллеман, следует из ее телеграм-канала, прилетела в Турцию освещать выборы.