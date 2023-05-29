В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках. Мэр называл их «непатриотичными»

Депутаты городской думы Краснодара утвердили изменения в правила благоустройства города, которые среди прочего подразумевают запрет на оформление вывесок на иностранных языках, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

«Для города это действительно знаковое событие. Обновленный документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. <…> Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков», — заявил мэр города Евгений Наумов.

Согласно документу, иностранный язык — это «язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации».

Поправки вступят в силу 1 сентября 2023 года. Затем в течение года предприниматели должны заменить вывески. Те, чей бизнес находится на магистральных улицах и в границах исторического центра города, обязаны сделать это до начала марта 2024-го.

Как отмечает издание 93.ru, в феврале во время объезда улиц мэр Краснодара заметил, что на заведениях города много вывесок на иностранных языках. Он заявил, что в нынешней политической ситуации, иностранные вывески — это «как-то не патриотично», и поручил «проработать этот вопрос».

Использование иностранных слов в вывесках регламентируют федеральные законы «О государственном языке», «О рекламе» и «О защите прав потребителей». В частности, допускается использование иностранных слов в рекламных сообщениях с переводом на русский язык.

В феврале 2023 в федеральный закон «О государственном языке» внесли изменения, которые среди прочего, запрещают употребление иностранных слов на государственном уровне, за исключением слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.