Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ). Документ опубликован на портале правовой информации.

ДОВСЕ, подписанный 19 ноября 1990 года странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, устанавливал ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Договор вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.

Путин 10 мая 2023 года распорядился денонсировать договор. 16 мая за денонсацию проголосовала Госдума, а 24 мая закон одобрил Совет Федерации.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

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