На севере Косова произошли столкновения этнических сербов с подразделениями KFOR. Пострадали около 80 человек

На севере Косова в результате столкновений этнических сербов, пытающихся блокировать административные здания, и контингента пострадали 25 миротворцев. Об этом сообщает Reuters.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 26 мая в должность вступили новые главы местных администраций, избранные на выборах, прошедших в апреле. Большинство сербов эти выборы проигнорировали, поэтому победу в них одержали проалбанские политики.

После этого сербские активисты попытались заблокировать административные здания в нескольких городах, чтобы не позволить избранным главам администраций начать работу — это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией, в ходе которых применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беспорядки на севере Косова Meduza

29 мая на помощь полиции для охраны административных зданий администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы прибыли силы международного контингента KFOR. Они установили кордоны, однако протестующие забросали их камнями и дымовыми шашками, после чего миротворцы применили слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич вечером 29 мая выступил с экстренным обращением к нации, в котором заявил, что цель властей Косова — поссорить Сербию и НАТО. Вучич также заявил, что в результате столкновений в течение дня (как с полицейскими, так и с военнослужащими KFOR) пострадали 52 серба.

На фоне беспорядков Сербия 26 мая привела войска в полную боевую готовность и сконцентрировала их на границе с Косовом.

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