Центризбирком заявил о победе Эрдогана на выборах президента Турции

По итогам подсчета более 99% бюллетеней во втором туре выборов президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на новый срок. Об этом, как сообщает Anadolu, объявил Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции.

Согласно предварительным данным, Эрдоган набирает 52,14% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился 47,86% голосов.

По словам главы ЦИК Ахмета Йенера, в поддержку действующего президента высказались 27 миллионов 513 тысяч 587 избирателей, а за Кылычдароглу — 25 миллионов 260 тысяч 210 избирателей.

Ранее в воскресенье Эрдоган уже выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, заявив о собственной победе. Кылычдароглу в своем обращении по итогам выборов назвал состоявшееся голосование самым несправедливым за последние годы, но напрямую свое поражение не признал.

Поздравления Эрдогану по случаю переизбрания уже направили некоторые мировые лидеры. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Сербии Александр Вучич, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и другие.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил страной в качестве премьер-министра.