Эрдоган поблагодарил граждан Турции за «праздник демократии» и объявил себя победителем президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле вечером 28 мая после окончания второго тура выборов главы государства, сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, — заявил он. — Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пяти лет, за выбор, который они сделали».

Эрдоган добавил, что ему уже звонят мировые лидеры, поздравляя с победой.

Как пишет Anadolu, по итогам обработки более 98% бюллетеней Эрдоган набирает 52,09% голосов избирателей во втором туре выборов президента Турции. Его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 47,91% голосов.

Официальные итоги выборов еще не подведены. Кылычдароглу не признавал своего поражения.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил страной в качестве премьер-министра.