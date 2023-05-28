Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 56,36% голосов избирателей по итогам обработки почти 50% бюллетеней во втором туре президентских выборов, сообщает Hurriyet со ссылкой на данные ЦИК.

Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 43,64% голосов.

Явка избирателей составила 84,7%.

Избирательные участки закрылись в стране в 17:00 (время совпадает с московским). Изначально Центризбирком запрещал публиковать предварительные итоги голосования до 21:00 28 мая, но после 18:00 снял этот запрет.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. В нем действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган не смог одержать победу, набрав 49,51% голосов. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. На третьем месте с результатом 5,17% голосов финишировал кандидат от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган. Он призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана.