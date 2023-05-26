На журналиста Валерия Нечая, бывшего главного редактора «Эха Петербурга», завели дело по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП РФ). Об этом сообщает «Первый отдел», адвокаты которого оказывают Нечаю юридическую помощь.

Поводом для дела стали «результаты проверки по факту распространения в сети Интернет» материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией. Это первое в России дело, возбужденное за репост текстов «Медузы»,

Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города, следует из письма, которое есть в распоряжении адвокатов «Первого отдела».

Валерий Нечай письмо такого содержания не получал, отмечает «Первый отдел». Его вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.

В комментарии «Медузе» Валерий Нечай сказал, что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.

«Медуза» была объявлена «нежелательной» организацией в России по решению Генпрокуратуры РФ, о котором стало известно 26 января. Прокуратура утверждает, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

За «участие в деятельности нежелательной организации» российское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность — в том числе за публикацию ссылок на материалы такой организации.

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