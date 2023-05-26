Полиция Германии начала расследование в отношении Роджера Уотерса. Он выступал в Берлине в костюме, напоминающем форму офицеров СС

В Германии полиция начала расследование в отношении одного из основателей британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса после того, как на концерте в Берлине музыкант появился в костюме, напоминающем нацистскую форму. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя берлинской полиции.

Концерты Уотерса в Берлине прошли 17 и 18 мая.

BBC News пишет, что в какой-то момент музыкант вышел на сцену в длинном черном кожаном пальто с красной повязкой на рукаве. Вместо свастики на повязке были изображены два скрещенных молотка. Уотерс также брал в руки автомат, из которого «стрелял» в сторону аудитории. Как отмечает издание, похожий образ был использован в фильме Алана Паркера, снятого по мотивам альбома Pink Floyd «The Wall» («Стена»). В одной из сцен главный герой, находящийся под действием наркотиков, воображает себя фашистским диктатором.

Представитель берлинской полиции Мартин Хальвег заявил, что правоохранительные органы увидели в выступлении Уотерса признаки «разжигания ненависти». Он пояснил, что контекст, в котором использована музыканта эта одежда, может служить одобрению или оправданию нацистского режима.

В Германии запрещена публичная демонстрация нацистской символики. Исключение делается только в том случае, если изображения используются в образовательных целях, а также в произведениях искусства и культуры.

На концерте Уотерса также запускали надувную свинью, на которой была изображена в том числе Звезда Давида. Кроме того, на экране демонстрировалось изображение Анны Франк.

Уотерса раскритиковало министерство иностранных дел Израиля. «Доброе утром всем, кроме Роджера Уотерса, который провел концерт в Берлине (да, в Берлине), осквернив память Анны Франк и шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста», — говорилось в твите МИД Израиля.

Музыкант обвинения в антисемитизме отрицает. Он заявил, что его концерты пытаются отменить «некоторые люди, находящиеся у власти в Германии» и которые действуют по указанию «израильского лобби».

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