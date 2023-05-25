В Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Такие же 20 апреля упали с бомбардировщика на Белгород

В Белгородской области у села Калинино Яковлевского района обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500, сообщают Baza, Mash и Shot со ссылкой на источники.

Снаряд, пишет Baza, был найден вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая. По версии Mash, бомбу нашли при работе в полях. Вокруг места, где нашли снаряд, выставлено оцепление.

20 апреля две бомбы ФАБ-500 упали на Белгород с пролетавшего бомбардировщика. Были повреждены жилые дома и автомобили, повалены столбы линии электропередачи, пострадали, по данным местных властей, трое жителей. В Минобороны РФ объяснили произошедшее «нештатным сходом» боеприпаса.

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