В Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Такие же 20 апреля упали с бомбардировщика на Белгород
Источник: Baza
В Белгородской области у села Калинино Яковлевского района обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500, сообщают Baza, Mash и Shot со ссылкой на источники.
Снаряд, пишет Baza, был найден вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая. По версии Mash, бомбу нашли при работе в полях. Вокруг места, где нашли снаряд, выставлено оцепление.
20 апреля две бомбы ФАБ-500 упали на Белгород с пролетавшего бомбардировщика. Были повреждены жилые дома и автомобили, повалены столбы линии электропередачи, пострадали, по данным местных властей, трое жителей. В Минобороны РФ объяснили произошедшее «нештатным сходом» боеприпаса.