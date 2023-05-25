Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в Москве, заявил, что в рамках Евразийского экономического союза ( ) существует союзное государство России и Беларуси, но также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

«У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле „две страны — одно государство“ с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, я извиняюсь, и даже ядерное оружие сейчас», — заявил Токаев на заседании Евразийского экономического форума в Москве.

В то же время Токаев отметил, что в ЕАЭС также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. «С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях — это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему», — заключил президент Казахстана.

Летом 2022 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Токаев назвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями», а также добавил, что Казахстан не признает их независимость, как не признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

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